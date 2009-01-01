Скончался сатирик Михаил Задорнов

Писатель страдал от онкологии, проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. О заболевании стало известно в 2016 году. Тогда он был вынужден отменить все гастроли из-за обострения болезни. Сатирик прошел курс химиотерапии и после восстанавливался в Москве.

Как стало известно в июне этого года, Задорнов решил отказаться от процедур, которые называл изнуряющими и бесполезными, ради того, чтобы побыть в кругу родных,

передает Lenta.ru.

Задорнов родился в 1948 году в Юрмале. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков.

Благодаря стараниям Михаила Задорнова с 5 декабря 2009 года в Риге работала любимая многими библиотека имени его отца - Николая Задорнова.

Сатирик пользовался огромной популярностью как в России, так и в Латвии. Задорнов был широко известен своими критическими высказываниями в адрес западной культуры и образа жизни.