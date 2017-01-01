Последняя воля Михаила Задорнова: он будет похоронен в Латвии

На официальной странице Задорнова в соцсети «Вконтакте» появилось следующее сообщение:

"Дорогие друзья и поклонники Михаила!

Сегодня, 10 ноября 2017 года, в 9.15 утра, не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его.

По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно.

Вы все знаете об ироничном отношении Михаила к публичности. Он всегда охранял свою и нашу жизнь от чужого назойливого вмешательства. Просим проявить уважение к его желанию не создавать суету вокруг его смерти. Мы никому не давали своего согласия на публичные обсуждения его жизни и смерти в различных ток-шоу и других телевизионных передачах, в печатных СМИ и на радио". Семья Михаила Задорнова.

Напомним, Задорнов скончался в возрасте 69 лет. Сатирик перед смертью проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга.

В июне Задорнов рассказал о решении отказаться от процедур, которые называл бесполезными, ради того, чтобы побыть с близкими. Незадолго до кончины он принял православие.