Стало известно, кто заменит Елену Летучую в шоу «Ревизорро»

Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия на своей странице в Instagram сообщил, что актриса Настасья Самбурская станет ведущей шоу «Ревизорро» .
«Главная новость — новый Ревизорро найден! Её имя вам хорошо знакомо. Это Настасья Самбурская. Вот уже год она работает на «Пятнице» в программе «Генеральная уборка«. У меня было время хорошо узнать её, присмотреться к ней», —
написал Николай Картозия отметив, что они уже возобновили съемки проекта.
Уважаемые зрители, друзья! Мы возобновляем съемки проекта «Ревизорро». Как создатель и идейный вдохновитель «Пятницы», я считаю необходимым рассказать вам некоторые подробности, а заодно поделиться с вами кое-чем личным. 1. Главная новость – новый Ревизорро найден! Ее имя вам хорошо знакомо. Это – Настасья Самбурская. Вот уже год она работает на «Пятнице» в программе «Генеральная уборка». У меня было время хорошо узнать ее, присмотреться к ней. И знаете что — в ней я увидел то самое качество, которое так необходимо нашему проекту «Ревизорро»: нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту. Мы много говорили с Настасьей, и я, как мне кажется, теперь знаю душу этого человека. Я уверен, она станет отличным «Ревизорро». Честным и принципиальным. А ее 9 миллионов подписчиков в инстаграме ее в этом поддержат. 2. Теперь по поводу Лены Летучей. Я люблю Лену. И вновь хочу сказать в ее адрес слова благодарности и любви. Ревизорами не рождаются. Но именно ее несколько лет назад я выбрал на эту роль. Тогда она еще не была королевой СанПиНов, белокурой бестией чистоты и порядка. Кастинг был огромный, но именно в ней я увидел подлинное чувство – она необычайно остро реагировала на любое проявление несправедливости. А ведь именно это, а не пол, возраст, длина ног или цвет волос, является определяющим качеством для того, чтобы тебя выбрали на роль ревизорро. И чутье тогда меня не обмануло. Лена и придуманный нашими коллегами формат «Ревизорро» так здорово совпали, так дополнили друг друга, что теперь можно смело говорить о целой “эпохе Летучей” в жизни проекта Ревизорро. ➡️Продолжение в комментарии ниже ⤵️⤵️⤵️
Поясняя своей решение Картозия сказал, что звезда сериала «Универ» обладает всеми необходимыми для «Ревизорро» качествами, а также «имеет нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту».
«Мы много говорили с Настасьей, и я, как мне кажется, теперь знаю душу этого человека. Я уверен, она станет отличным «Ревизорро». Честным и принципиальным. А ее 9 миллионов подписчиков в инстаграме ее в этом поддержат», -
написал он.
В завершение Картозия добавил, что никаких специальных комментариев ни он, ни Самбурская давать не будут до момента, пока в эфир не выйдет первый выпуск нового «Ревизорро».
Ранее телепередачу, в которой проверяют российские отели, рестораны, ночные клубы и другие заведения на качество, вела Елена Летучая. В ноябре она объявила о переходе на Первый канал.