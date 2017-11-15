Стало известно, кто заменит Елену Летучую в шоу «Ревизорро»

Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия на своей странице в Instagram сообщил, что актриса Настасья Самбурская станет ведущей шоу «Ревизорро» .

«Главная новость — новый Ревизорро найден! Её имя вам хорошо знакомо. Это Настасья Самбурская. Вот уже год она работает на «Пятнице» в программе «Генеральная уборка«. У меня было время хорошо узнать её, присмотреться к ней», —

написал Николай Картозия отметив, что они уже возобновили съемки проекта.

Поясняя своей решение Картозия сказал, что звезда сериала «Универ» обладает всеми необходимыми для «Ревизорро» качествами, а также «имеет нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить человеческую правоту».

«Мы много говорили с Настасьей, и я, как мне кажется, теперь знаю душу этого человека. Я уверен, она станет отличным «Ревизорро». Честным и принципиальным. А ее 9 миллионов подписчиков в инстаграме ее в этом поддержат», -

написал он.

В завершение Картозия добавил, что никаких специальных комментариев ни он, ни Самбурская давать не будут до момента, пока в эфир не выйдет первый выпуск нового «Ревизорро».

Ранее телепередачу, в которой проверяют российские отели, рестораны, ночные клубы и другие заведения на качество, вела Елена Летучая. В ноябре она объявила о переходе на Первый канал.