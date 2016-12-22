Просто не узнать! Илья Полежайкин из «Папиных дочек» экстремально похудел

На протяжении шести лет поклонники ситкома «Папины дочки» следили за тем, как взрослеют и меняются главные героини. Как сложились судьбы актрис, исполнивших роли сестер Васнецовых, знает практически каждый фанат шоу, но о том, что стало с их экранными приятелями, известно лишь немногим. Недавно повышенное внимание журналистов к себе привлек 29-летний Михаил Казаков, исполнитель роли Ильи Полежайкина. Актер взялся за себя и так сильно постройнел, что его перестали узнавать.

Поклонники «Папиных дочек» помнят Михаила Казакова по роли Ильи Полежайкина, не слишком одаренного друга Галины Сергеевны.

Во время съемок Михаил был достаточно крупным и носил волосы по плечи — на звание секс-символа молодой актер тогда явно не претендовал.

Однако спустя четыре года после завершения популярного ситкома Казаков преобразился, и в нем теперь сложно узнать увальня Полежайкина. Михаилу удалось сбросить немало лишних килограммов. Не последнюю роль в удивительных метаморфозах сыграли занятия спортом.

Публикация от Михаил Казаков (@kazakovfly) Сен 27 2017 в 9:58 PDT

Недавно актер похвастался в Инстаграме своей прекрасной физической формой, опубликовав селфи в спортивном костюме, подчеркнувшем его развитую мускулатуру.

А Полежайкин больше не Поле-жопкин😂😈😏 Публикация от Михаил Казаков (@kazakovfly) Авг 11 2017 в 12:53 PDT

Отметим, что последние несколько лет актер нигде не снимается.

Сейчас он живет в Твери вместе с супругой, бухгалтером Еленой. Пара воспитывает пятилетнего сына Мирослава, а также Михаил помогает жене растить ее дочь Викторию от предыдущих отношений.