Андрей Малахов рассказал о новорожденном сыне

15 ноября Наталья Шкулева и Андрей Малахов впервые стали родителями. У звездной пары родился сын. В интервью телеканалу «Россия-1» новоиспеченный отец рассказал, какие эмоции испытывает, глядя на ребенка.

После того, как стало известно, что у Натальи Шкулевой и Андрея Малахова родился сын, их поспешили поздравить родные, близкие, друзья и коллеги.

Съемочная группа «Россия-1» пообщалась с Малаховым в холле ПМЦ.

«Особое ощущение, когда тебе приносят малыша. Он кажется таким беззащитным, трогательным. Он маленький, красненький», — с улыбкой рассказал Андрей.

Пока неизвестно, как родители назовут ребенка. По словам Андрея, им нужно несколько дней, чтобы присмотреться к сыну и понять, какое имя ему подходит.





