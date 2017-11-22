ФОТО: Супруга Андрея Малахова впервые вышла в свет спустя неделю после родов

21 ноября известный российский журналист, бизнесмен и политик Константин Ремчуков отметил свое 63-летие. Он пригласил в гости друзей, среди которых оказались такие знаменитости, как Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе, Ирина Хакамада, Александр Терехов, а также супруги Андрей Малахов и Наталья Шкулева, совсем недавно ставшие родителями.

Телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева, у которых совсем недавно родился первенец, не смогли отказаться от приглашения на вечеринку по случаю 63-летия главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова.

В гостях у известного журналиста собралось множество представителей московской интеллигенции.

Наталья выбрала для первого появления на публике элегантное черное платье с объемными рукавами, а Андрей оделся более неформально.

Новоиспеченные родители выглядели невероятно счастливыми.

В этом могли убедиться все подписчики именинника, который выложил снимки гостей и своих близких в Инстаграм: на них «засветились» Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе и Александр Терехов, Ирина Хакамада, Николай Усков и Виктор Ерофеев.





