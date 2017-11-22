ФОТО: Супруга Андрея Малахова впервые вышла в свет спустя неделю после родов

21 ноября известный российский журналист, бизнесмен и политик Константин Ремчуков отметил свое 63-летие. Он пригласил в гости друзей, среди которых оказались такие знаменитости, как Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе, Ирина Хакамада, Александр Терехов, а также супруги Андрей Малахов и Наталья Шкулева, совсем недавно ставшие родителями.
Телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева, у которых совсем недавно родился первенец, не смогли отказаться от приглашения на вечеринку по случаю 63-летия главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова.
В гостях у известного журналиста собралось множество представителей московской интеллигенции.
Наталья выбрала для первого появления на публике элегантное черное платье с объемными рукавами, а Андрей оделся более неформально.
Новоиспеченные родители выглядели невероятно счастливыми.
Телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева, у которых всего неделю назад родился первенец, впервые вышли в свет👫😊 Молодые родители пришли на вечеринку по случаю 63-летия главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова. #андреймалахов #малахов #пустьговорят #прямойэфир#первенец #сын #молодыеродители #независимаягазета Молодые родители пришли на вечеринку по случаю 63-летия главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова. #андреймалахов #малахов #пустьговорят #прямойэфир#первенец #сын #молодыеродители #независимаягазета #вечеринка #молодаямама ##шоубизнес #шоубиз #музыка #кино #новостизвезд #новостизвёзд #лайки #новостьдня #популярно #популярное #интересно #подпишись #знаменитости #звезды #селебрити
В этом могли убедиться все подписчики именинника, который выложил снимки гостей и своих близких в Инстаграм: на них «засветились» Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе и Александр Терехов, Ирина Хакамада, Николай Усков и Виктор Ерофеев.