Накипело: Владимир Зеленский обратился с резким заявлением к СБУ

Видео с украинским телеведущим Владимиром Зеленским, в котором он критикует Службу безопасности Украины в связи с сериалом «Сваты», набрало менее чем за сутки 1,4 миллиона просмотров.

В ролике артист подчеркнул, что если россиянин Федор Добронравов нарушил закон Украины, то он обязан не въезжать на территорию страны.

«Но связи между товарищем Добронравовым и тысячей людей, которая работала над этим проектом последние 15 лет, связи, извините меня, никакой нет», -

резюмировал Зеленский.

Также он отметил, что в Украине следует изначально побороть "кумовство" а потом бороться "с нашими "Сватами".

«Вы боретесь с тем, что людей объединяет», - подчеркнул артист.

Зеленский акцентировал, что сериал «Сваты» был придуман им самим, а также его коллегами, и является украинским проектом.

Сеть неоднозначно отреагировала на речь Владимира Зеленского. Многие пользователи высказались довольно критично в адрес артиста.