Comedy Woman в Риге шутили о Maxima, прибалтийской погоде и женщинах

24 ноября в «Арене Рига» выступили самые яркие звезды российского шоу Comedy Woman. «Золотой состав» шоу привез как любимые номера, так и совсем свежие шутки. Не остались незамеченными и латвийские реалии, остроумно показанные в нескольких скетчах.

«Золотой состав» Comedy Woman - эксцентричная Екатерина Варнава, «гопница» Мария Кравченко, «русская баба» Татьяна Морозова, простодушная Наденька Сысоева, бойкая Екатерина Скулкина, категоричная Наталья Еприкян, голосистая Надежда Ангарская и, конечно, незаменимый Александр Гудков, остроумный Олег Верещагин и незаменимый Евгений Бороденко в течение всего вечера легко и изящно шутили не без самоиронии и сарказма!

Артисты порадовали рижан тонким чувством юмора, маневрируя, порой, на грани фола. В шутках о вечном и актуальном зрители узнвали себя, зал то и дело взрывался смехом и аплодисментами.

В программе вечера было много новых номеров, некоторые из которых еще не вышли эфир, а потому у рижской публики была возможность их оценить одними из первых.

Юмористы Comedy Woman внедрили в свои номера интересные детали, относящиеся к нашей стране. Так,

в одном из номеров Александр Гудков заявил, что работает в строительном магазине Depo,а в другом номере героине предложили место страшего кассира в Maxima со словами «215 евро на дороге не валяются».

Незамеченной не осталась и переменчивая прибалтийская погода.

Около двух часов женского юмора и живого общения с одними из лучших артистов юмористичексого жанра не оставили зрителей равнодушными. Уже уходя домой многие продолжали смеяться и обсуждать только что увиденное представление, а, значит, в следующем году снова придут сюда за зарядом позитива и легкого безумия.