Ольга Бузова со слезами покинула съемки шоу на Первом канале

Недавно стало известно, что 31-летняя Ольга Бузова будет вести один из проектов Первого канала вместе с тремя соведущими — Софико Шеварднадзе, Юлией Барановской и Еленой Абитаевой. На днях Ольга снялась в своем первом эпизоде этой программы, и все прошло не так гладко, как хотелось бы.

Многие думали, что работа на «Доме-2» подготовила Ольгу Бузову к любым трудностям. Но не тут-то было: на первых же съемках шоу «Бабий бунт» выяснилось, что «нервы натянуты» — это не просто строчка из хита.

Так, Ольга была настолько возмущена тем, что соведущие Юлия Барановская и Софико Шеварднадзе все время ее перебивали, что решила покинуть студию.

Этот момент был запечатлен на видео, которое опубликовал портал Life.ru.

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Ольга эмоционально высказала все, что думает об этой неприятной ситуации, не стесняясь в выражениях и едва сдерживая слезы.

Неизвестно, вернулась ли темпераментная брюнетка на съемочную площадку. Мы также не знаем, останется ли этот эпизод или же будет просто вырезан при монтаже.







