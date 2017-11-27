Прохор Шаляпин нашел себе девушку, которая почти на 30 лет младше его экс-супруги

Долгое время после разрыва с Анной Калашниковой 34-летний Прохор Шаляпин оставался один. На своей странице в Инстаграме он едва ли не объявлял кастинги на роль своей будущей супруги. Однако теперь в личной жизни артиста, судя по всему, все хорошо.

На днях Прохор Шаляпин показал своим подписчикам в Инстаграме новую возлюбленную — молодую блондинку по имени Татьяна. Певец порадовался, что наконец нашел девушку, которая никак не связана с миром шоу-бизнеса.

«Наконец-то встретил нормальную девушку — не актрису, не певицу и даже не модель. С богатым внутренним миром , которая умеет прекрасно готовить», — написал артист в комментарии к одному из снимков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

В микроблоге Прохора фотографии с Татьяной появляются впервые, а вот в ее Инстаграме снимков с артистом куда больше. Обычно совместные кадры девушка сопровождает романтичными смайликами или хэштегами #любимый.

Гуляем🥂 #Гум #ноябрь2017 #прохоршаляпин #отличноенастроение #прогулкипередсном A post shared by Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) on Nov 28, 2017 at 11:17am PST

Поклонники порадовались за Шаляпина, который рядом с новой избранницей выглядит счастливым.

«Красивая пара! Счастья и любви!», «Прохор, вы прекрасно смотритесь вместе!!!Хороша девушка надо брать!!! Замуж!», «Девушка лучше предыдущих... Будьте счастливы!» — написали в комментариях интернет-пользователи.

Правда, некоторые отметили, что внешне Татьяна чем-то напоминает бывшую возлюбленную Прохора Анну Калашникову.