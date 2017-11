Прохор Шаляпин нашел себе девушку, которая почти на 30 лет младше его экс-супруги

Наконец-то встретил нормальную девушку - не актрису, не певицу и даже не модель. С богатым внутренним миром , которая умеет прекрасно готовить. 😋 #пирожки #лучшая #красотка #прохоршаляпин #отличноенастроение

A post shared by Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) on Nov 27, 2017 at 5:27am PST