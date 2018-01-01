ВИДЕО: Андреева примерила образы ведущих программы «Время» разных десятилетий

1 января 2018 года программе «Время» исполняется 50 лет. В честь этого события в соцсетях и на сайте Первого канала появился интересный ролик с Екатериной Андреевой в главной роли.

Двадцать лет Екатерина Андреева является бессменной ведущей программы «Время». Звезда Первого канала решила повторить знаковые образы за всю историю передачи с помощью стилистов программы «Модный приговор».

«Меняться в кадре было очень интересно, тем более с такой супер-командой стилистов. Получилась почти машина времени. Для меня это также была возможность выразить любовь и уважение к людям, которые до меня 30 лет вели эту программу. Результат меня очень порадовал», —

цитирует слова Андреевой «Российская газета».

Главный стилист ролика Анастасия Чернова объяснила, что подбирая для ведущей образы разных эпох, она ориентировалась не только на ретро-кадры любимых дикторов тех десятилетий, но и на личный стиль самой Екатерины. «Укладки соответствуют определенному времени, от 1960-х до 2010-х.

Прически подбирались по фото ведущих программы «Время» разных десятилетий. Главная программа страны была не только информационной программой, но и законодателем моды, на дикторов ориентировались зрители и зрительницы», —

рассказал парикмахер и визажист программы «Модный приговор» Сергей Цыганский.





