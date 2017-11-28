Ким Кардашьян обошла в Instagram российская телеведущая

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова обошла в Instagram-рейтинге американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Об этом свидетельствуют итоги календарного года, подведенные социальной сетью.
Результаты рейтинга свидетельствуют, что в так называемых Instagram Stories россиянка набрала больше просмотров, нежели американская звезда реалити.
Она также лидирует по популярности среди русскоязычной аудитории.
Традиционное фото с вашими подарками и цветами 💐🌸🎁🛍 Мне правда это очень важно каждое ваше письмо, каждый сюрприз 🙏 А у меня дома уже собирается коллекция игрушек, обязательно покажу ❤🐻🐶🎁 Спасибо, что именно Вы мои люди, самые добрые, самые настоящие, и я никогда вас не подведу 🙏 #моилюдивсегдасомной