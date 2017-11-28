Ким Кардашьян обошла в Instagram российская телеведущая

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова обошла в Instagram-рейтинге американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Об этом свидетельствуют итоги календарного года, подведенные социальной сетью.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в так называемых Instagram Stories россиянка набрала больше просмотров, нежели американская звезда реалити.

Она также лидирует по популярности среди русскоязычной аудитории.