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Ким Кардашьян обошла в Instagram российская телеведущая

korrespondent.net
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Фото: instagram.com

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова обошла в Instagram-рейтинге американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Об этом свидетельствуют итоги календарного года, подведенные социальной сетью.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в так называемых Instagram Stories россиянка набрала больше просмотров, нежели американская звезда реалити.

Она также лидирует по популярности среди русскоязычной аудитории.

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