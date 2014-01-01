Стали известны истинные причины ухода Маслякова из КВН

В пресс-службе центра «Планета КВН» прокомментировали увольнение 76-летнего Александра Маслякова с поста директора и рассказали всю правду о возникновении конфликта интересов, связанного с его предпринимательской деятельностью.

Недавно компания Transparency International разместила на своем сайте материал, в котором утверждалось, что Александра Маслякова уволили из «Планеты КВН» после коррупционного скандала.

Дело в том, что ведущий одновременно являлся главой творческого объединения «АМиК» и директором унитарного предприятия «Планета КВН», а в 2015 также зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.

Конфликт интересов возник из-за того, что закон запрещает руководству государственных унитарных предприятий заниматься предпринимательской деятельностью.

Несмотря на это, по данным Transparency International, в 2014 году Александр Масляков совершил сделку с частной компанией, принадлежащей его семье, из-за чего, по слухам, и был уволен после проверок прокураторы.

Однако в пресс-службе «Планеты КВН» эту информацию опровергли и сообщили о том, что ведущий ушел по собственному желанию.

«Процедура увольнения с должности директора ГУП «ММЦ Планета КВН» инициирована А. В. Масляковым в начале 2017 года в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Однако,

в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся.

В то же время, это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона», — цитируют слова бывших коллег Маслякова РИА Новости.

В союзе также подчеркнули, что на момент поступления жалобы о незаконной деятельности Маслякова он уже не состоял в должности директора ГУП.

Исходя из этого, доводы Transparency International в пресс-службе «Планеты КВН» считают неподтвержденными и безосновательными.





