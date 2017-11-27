Ольга Бузова снова расплакалась и устроила истерику в телешоу

На днях в эфир вышел новый выпуск программы «Бабий бунт», ведущей которого является 31-летняя Ольга Бузова. Коллеги певицы решили обсудить недавний пост VJ Арчи, который язвительно высказался на тему присутствия звезды «Дома-2» на Первом канале. В итоге Ольга не смогла сдержать эмоции.

Ни одни съемки программы «Бабий бунт» в последнее время не обходятся без инцидентов. Так, недавно Дмитрий Носов эмоционально высказался по поводу того, что происходит на ток-шоу, ведущей которого является Ольга Бузова.

«К сожалению, на мой взгляд, она не может направить свою популярность на то, чтобы передать идеологию нравственности, в связи с ее отсутствием. А эта передача превратилась в Дом-3», — заявил дзюдоист в микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Примерно так же на назначение Ольги отреагировал VJ Арчи.

«Это фиаско братан, пора валить. Бузова и Дом-3 на Первом канале», — написал ведущий в Инстаграме.

Это фиаско братан, пора валить #vjarchi @buzova86 #дом3 на #первыйканал. и опять содранный формат (((((горюшко Публикация от Vj Archi Official Page (@vjarchi) Ноя 27 2017 в 3:57 PST

В новом выпуске «Бабьего бунта» Ольга решила лично выяснить отношения с коллегой. «Мы с тобой дружили, постоянно ходили ужинать, и были рады друг друга видеть», — начала Бузова.

На это VJ Арчи парировал: «Здесь что, написано «Бузова — дура?».

Ведущая эмоционально ответила: «Да, тут написано, что я — дура! Ты хотел привлечь к себе внимание? Поздравляю, ты сидишь на Первом канале».

Вскоре Ольга не выдержала и со слезами на глазах спросила: «Я не понимаю, я вам всем что, поперек горла встала? Почему вы все на меня всех собак срываете? Что конкретно тебе я сделала плохого?».

Однако VJ Арчи так и не дали ответить Бузовой. Другие ведущие при этом упрекнули мужчину в том, что он, как и многие другие, попытался просто урвать свой кусочек славы.