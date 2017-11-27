Ольга Бузова снова расплакалась и устроила истерику в телешоу

На днях в эфир вышел новый выпуск программы «Бабий бунт», ведущей которого является 31-летняя Ольга Бузова. Коллеги певицы решили обсудить недавний пост VJ Арчи, который язвительно высказался на тему присутствия звезды «Дома-2» на Первом канале. В итоге Ольга не смогла сдержать эмоции.
Ни одни съемки программы «Бабий бунт» в последнее время не обходятся без инцидентов. Так, недавно Дмитрий Носов эмоционально высказался по поводу того, что происходит на ток-шоу, ведущей которого является Ольга Бузова.
«К сожалению, на мой взгляд, она не может направить свою популярность на то, чтобы передать идеологию нравственности, в связи с ее отсутствием. А эта передача превратилась в Дом-3», — заявил дзюдоист в микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Примерно так же на назначение Ольги отреагировал VJ Арчи.
«Это фиаско братан, пора валить. Бузова и Дом-3 на Первом канале», — написал ведущий в Инстаграме.
В новом выпуске «Бабьего бунта» Ольга решила лично выяснить отношения с коллегой. «Мы с тобой дружили, постоянно ходили ужинать, и были рады друг друга видеть», — начала Бузова.
На это VJ Арчи парировал: «Здесь что, написано «Бузова — дура?».
Ведущая эмоционально ответила: «Да, тут написано, что я — дура! Ты хотел привлечь к себе внимание? Поздравляю, ты сидишь на Первом канале».
Вскоре Ольга не выдержала и со слезами на глазах спросила: «Я не понимаю, я вам всем что, поперек горла встала? Почему вы все на меня всех собак срываете? Что конкретно тебе я сделала плохого?».
Однако VJ Арчи так и не дали ответить Бузовой. Другие ведущие при этом упрекнули мужчину в том, что он, как и многие другие, попытался просто урвать свой кусочек славы.