Латвийский блогер снял клип с Хачом в Дубае: «Здесь все - фейк, вплоть до телок!»

Известный российский блогер Амиран Сардаров («Дневник Хача») снял с помощью дрона совместный с латвийским автором Германом Федоренко видеоклип. Об этом сообщает YouTube-канал Paleman FPV. Видео было снято на трассе в Дубае и вышло на этих выходных, 2 декабря.

Латвийский видеоблоггер Герман Федоренко, который в данный момент живёт в Дубае, рассказал, что идея совместного с Хачом, то есть Амираном Сардаровым, видеоматериала пришла внезапно, и также внезапно реализовалась.

«Узнал от друзей, что Амиран опять прилетел в Дубай. Послал ему ссылку на одно из мои видео. И, к моему удивлению, он сразу ответил. Сказал, что контент «огонь», и завтра можно съездить в пустыню, чтобы поснимать. Так мы и сделали, вот результат.

Сам Амиран оказался отличным парнем, с профессиональным подходом к делу. Но, при этом, не забывает отдыхать - после знакомства тусовались почти каждый день до его отлета», - сказал Герман.

По словам самого Амирана, работа с дроном его очень впечатлила - особенно ощущением свободы.

«Как птица, этакая копия. Герман, ты крут. Ты станешь номером «1» в этой нише, если будешь оттачивать своё мастерство. Там важны две вещи - креативно снять и динамично и интересно нарезать», - отметил Амиран.

Между тем, Хач отметил, что очень рад работе в Дубае. Так как считает себя очень теплолюбивым, а здесь удаётся забыть про зимние вещи.

«Здесь можно ходить в футболке и шортах. В остальном же, что видят все - здесь фейк. Фейк всё, вплоть до тёлок. И те развлечения, которые здесь есть, быстро себя исчерпывают» - подчеркнул Хач.