Ведущий «Битвы экстрасенсов» Башаров считает, что колдовство нужно сделать уголовно наказуемым

На днях один из депутатов предложил внести законопроект, подразумевающий уголовное наказание за оказание коммерческих услуг колдунами. Инициативу поддержал ведущий самого мистического шоу на российском телевидении Марат Башаров.

Марат Башаров заявил, что считает справедливым судить магов и колдунов за оказание платных услуг.

Многие поклонники были поражены тем, что актер придерживается такой позиции, ведь он на протяжении многих лет является ведущим шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ и регулярно контактирует с людьми, обладающими экстраординарными способностями.

В интервью «Национальной Службе Новостей» Марат решил объясниться.

«В интернете очень много рекламы, под моим именем псевдомаги и псевдоколдуны открывают свои центры. Они зарабатывают на этом деньги. Мне хочется, чтобы люди отвечали за подобного рода действия», —

сказал телеведущий.

Правда, Башаров отметил, что, скорее всего, даже с принятием предложенного депутатом Сергеем Вострецовым законопроекта ситуация не изменится.

«Наших людей не исправишь. Экстрасенсы, наверное, просто уйдут в подполье. Проституцию уже сколько запрещают, однако она существует и процветает», —

сокрушается актер.



