СМИ: Первый канал решил отказаться от скандального шоу с Ольгой Бузовой

В последнее время пресса активно обсуждает ток-шоу «Бабий бунт», которое стартовало на Первом канале в конце ноября. На днях программа, которая успела стать популярной, исчезла из сетки вещания. Журналисты выяснили, что передачу собираются закрыть.

Благодаря регулярным скандалам шоу «Бабий бунт», ведущими которого являются Ольга Бузова, Юлия Барановская, Татьяна Васильева, Софико Шеварнадзе и Елена Абитаева, быстро стало популярным.

Практически каждый новый выпуск программы активно обсуждался в СМИ.

Так,

недавно в Сети даже появилась петиция с требованием убрать передачу из сетки вещания федерального канала. 6 декабря «Бабий бунт» не вышел в эфир.

Ближайший выпуск зрители увидят только 11 декабря. Представители шоу сообщили, что перестановки произошли по независящим от них обстоятельствам.

Однако журналисты портала StarHit выяснили, что руководство канала и вовсе приняло решение закрыть передачу.

Пока никаких официальных подтверждений этому нет, однако в прошлом неоднократно ходили слухи, что Первый собирается отказаться от телешоу с участием Ольги Бузовой.

Сама ведущая эту новость также никак не прокомментировала. Однако

интернет-пользователи предполагают, что такое решение федерального канала может быть связано с недавним скандалом, участником которого стал Дмитрий Носов.

Напомним, знаменитый дзюдоист был возмущен тем, что происходило на съемках программы. Своими наблюдениями он поделился с фолловерами в своем микроблоге.

«К сожалению, на мой взгляд, она не может направить свою популярность на то, чтобы передать идеологию нравственности, в связи с ее отсутствием. А эта передача превратилась в Дом-3», — написал тогда спортсмен. Многие интернет-пользователи поддержали Носова и согласились, что на федеральных каналах действительно есть неблагоприятная тенденция.





