ВИДЕО: Ургант унизил Бузову в эфире своей программы

Ольга Бузова стала гостьей пятничного выпуска «Вечернего Урганта» на «Первом канала». Скандальная певица вывела из себя ведущего шоу своим высокомерием. Усевшись в кресло гостя в студии «Вечернего Урганта», Ольга Бузова не стала церемониться с ведущим. Диалог звезд приводит Ruposters.

«Добрый вечер, Ваня! Думал ли ты, что на закате своей карьеры тебе посчастливиться работать со мной?» - задала Бузова вопрос Урганту, введя его в ступор.

«Я долго думал, куда сплевывать - в кружку или на тебя», - беззаботно заявил ведущий, ставя на стол кружку с кофе.

Вскоре Урганту пришлось выслушать монолог Бузовой, посвященный ее участию в шоу «Бабий бунт». Певица пришла к выводу, что стала идеальной женщиной.

«Это шоу – женский взгляд на проблемы», - рассказала телеведущая Ивану Урганту.

Ольга призналась, что программа «Бабий бунт» стала для нее настоящим испытанием – ведь ей пришлось серьезно готовиться к эфирам, пишет «Комсомолка».

«Я такой объем информации получила за это время, какой я в жизни не получала! – рассказала Ольга. - Я реально умной стану. Я даже не знаю, какой мужчина должен быть рядом со мной.

Потому что сейчас я просто красивая, знаменитая, популярная, талантливая, добрая, ласковая, нежная. А теперь… я даже знаю президента КНДР, как его зовут. Про ракеты знаю».

«То есть до того, как ты пришла на программу «Бабий бунт», ты этого не знала? – уточнил Ургант. - Как КНДР расшифровывается, ты знаешь?».

«Китайская народно-демократическая республика», - объявила Бузова.

«Олечка, прости, но Корейская», - поправил Иван телеведущую.

В заключение Ольга Бузова во время передачи «Вечерний Ургант» спела дуэтом вместе с её ведущим Иваном Ургантом.

Телеведущая поблагодарила Урганта за то, что он аккомпанировал ей на пианино во время исполнения её песни «Хит-парад». Композиция прозвучала в рубрике «Живая Бузова» и была исполнена в джазовой аранжировке, отмечает Лайф.

Сама Бузова в эфире передачи заявила, что всегда исполняет свои песни без фонограммы.

Певица выразила недоумение, почему многие коллеги по музыкальной сцене испытывают к ней неприязнь и не признают её настоящей певицей.

«Я живу, и это моя жизнь. Я делаю то, что мне нравится. Почему такая реакция — не понимаю», — заявила Ольга Бузова.