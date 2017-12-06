Бывшая участница «Дома-2» найдена мертвой

В Щелковском районе Подмосковья полицейские нашли тело бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Марии Политовой. В настоящее время выясняются причины гибели девушки, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее СМИ сообщали об исчезновении Политовой. 4 декабря она была объявлена в розыск.

Гражданский муж девушки Артем Шануров тогда рассказал журналистам, что Мария страдала биполярным расстройством, пребывала в депрессии и поэтому принимала сильнодействующие медицинские препараты, напоминает портал starhit.ru.

Мария Политова участвовала в проекте «Дом-2» несколько раз: с января по февраль в 2006 году, с июня по сентябрь в 2007 году и с 4 по 24 июня 2010 года.