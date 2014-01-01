Самые ожидаемые сериалы этой зимы

Латвийский кинокритик Вадим Агапов рассказывает о главных телепремьерах сезона. Нас ждут новые сезоны «Черного зеркала» и «Секретных материалов», продолжение «Короны» о молодых годах Елизаветы II, сериал об убийстве Джанни Версаче и ряд интересных премьер.
Трагедия в Уэйко (Waco)
Основанный на фактах триллер о религиозной секте «Ветвь Давидова», отколовшейся от адвентистов, которых много и в Латвии. Пожар, вспыхнувший при штурме штаб-квартиры секты близ города Уэйко 19 апреля 1993 года, унес жизни более 80 человек. В том числе – 33-летнего лидера секты Дэвида Кореша. Действия властей во время штурма вызвали множество нареканий, подозрений и альтернативных версий. Минисериал Джона Эрика Даудла – наиболее детальная реконструкция тех роковых событий. Лидера «Ветви Давидовой» играет Тейлор Китч («Настоящий детектив»), противостоящего ему агента ФБР – Майкл Шеннон («Бэтмен против Супермена»).
Стартует 24 января
Черное зеркало (Black Mirror) 4 сезон
Альманах научно-фантастических предсказаний еще дальше отошел от мрачной сатиры в сторону эмоциональной теплоты и жанрового разнообразия. После того, как зрители признали лучшей серией прошлого сезона любовную историю «Сан-Жунипьеро», автор проекта Чарли Брукер решил попридержать собственные сардонические усмешки. Шесть серий 4-й сезона выдержаны в куда более щадящем зрителя жанровом диапазоне от пародийной космооперы (эпизод «Каллистер») до подтруниваний над онлайн-свиданиями (эпизод «Повесь ди-джея»). 5-й сезон не планируется, так что на прощание Брукер с командой устроили настойщий фейерверк идей и дизайнерских фантазий.
Стартует 29 декабря
Видоизмененный углерод (Altered Carbon)
Один из режиссеров «Игры престолов» Мигель Сапончик экранизировал сай-фай Ричарда Моргана о будущем, когда научились оцифровывать человеческое сознание и перезаливать его в новое тело. Таким образом богатые обрели бессмертие. Один из них – Айзек Банкрофт – «воскрес» без бэкапа о последних часах жизни и заподозрил, что его прежнее тело убили. Чтобы провести частное расследование, Банкрофт загружает сознание солдата Такеши Ковача из тюремного сервера в тело потерявшего всякую репутацию копа. В роли Ковача – Юэл Киннеман («Робокоп» 2014 года).
Стартует 2 февраля
Жан-Клод Ван Джонсон (Jean-Claude Van Johnson)
Пенсионер Жан-Клод Ван Дамм соглашается сыграть Гекельберри Финна в сомнительном кинопроекте (съемки в Болгарии, в роли Тома Сойера - женщина). Соглашается не из-за безденежья, а чтобы сорвать крупные поставки наркотиков. Оказывается, он всю жизнь скрывался под именем Жан-Клода Ван Дамма и соглашался сниматься в шлаке только ради прикрытия. На самом же деле под личиной кинозвезды скрывается спецагент Ван Джонсон, ежедневно спасающий мир о всевозможных гадов. Конечно, это все лишь сюжет сериала, в рамках которого Жан-Клод Ван Дамм может вволю посмеяться над собой и современным кинобизнесом. Пилотная серия вышла еще в 2016 году, когда в успех проекта мало кто верил. Но энтузиазм фанатов, в числе которых затесавшийся в исполнительные продюсеры Ридли Скотт, заставил Amazon раскошелиться на полноценный сезон.
Стартует 15 декабря
Секретные материалы (X-Files) 11 сезон
В начале 90-х чудаковатые агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли (Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон) из «Секретных материалов» обрели культовый статус. Во многом потому, что их приключения вышли сразу вслед за двумя сезонами «Твин Пикса», основательно перекосившими сознание зрителей в том числе благодаря персонажу Дэвида Духовны, агенту ФБР, пристрастившемуся носить женские платья и протягивать руку для поцелуя. На любые обвинения в неадеквате он отвечал «На мне юбка, но трусы я ношу мужские», чем запутывал даже агента Купера. На столь фетишистском фоне меркли все странности агента Малдера, возвращавшего зрителей в тихую гавань конспирологии и параноидального бреда об НЛО и правительственных секретах. За прошедшие 27 лет списывать из «Твин Пикса» наловчилось столько народу, что слава «Секретных материалов» как первопроходцев на этом пути значительно потускнела. Позапрошлогодний 10-й сезон мало кого вдохновил. Но к счастью в прошлом году третий сезон «Твин Пикса» всем дал встряску для ума. Возможно, создатели нового сезона «Секретных материалов» тоже получили интеллектуальную и эмоциональную подпитку и теперь растащат линчевскую смурь на удобоваримые псевдоцитаты.
Стартует 3 января
Полынь (Wormwood)
История подлинная. Фрэнк Олсон разрабатывал для ЦРУ психотропные препараты для контроля над человеческим сознанием. Он покончил с собой 28 ноября 1953 года, выбросившись из окна. Только в 1975 году выяснилось, что незадолго до смерти Олсону без его ведома ввели дозу ЛСД. С тех пор имя Олсона обросло конспирологическими теориями. Отделить в них правду от параноидальных фантазий взялся прославленный документалист Эррол Моррис. Знаменит он в первую очередь фильмом-расследованием «Тонкая голубая линия», после которого несправедливо приговоренного к пожизненному сроку человека выпустили на волю. В эпизодах, реконструирующих исторические события, Фрэнка Олсона играет Питер Скарсгаард (сыграл Роберта Кеннеди в «Джеки»).
Стартует 15 декабря
Доверие (Trust)
Дэнни Бойл («На игле») снял первые три серии истории о похищении итальянскими радикалами внука Пола Гетти. Только что о тех же трагических событиях 1973 года снял фильм «Все деньги мира» Ридли Скотт, но его релиз с 8 декабря сдвинулся на неопределенный срок из-за секс-скандала с Кевином Спейси (хотя для роли Пола Гетти его загримировали до неузнаваемости). У десятисерийной версии с Дональдом Сазерлендом в роли самого богатого деда на планете все шансы обогнать конкурента. Не только по срокам, но и по качеству. Ведь финальный 10-й эпизод сняла Сюзанна Уайт, автор блестящего мини-сериала «Конец парада» с Бенедиктом Камбербатчем.
Стартует в январе
Алиенист (The Alienist)
События разворачиваются в Нью-Йорке конца XIX века, когда Теодор Рузвельт служил еще комиссаром полиции, а слово «алиенист» не нуждалось в расшифровке. Так до эпохи Фрейда называли психиатров, изучавших самые темные закоулки человеческих душ. Помощь «алиениста» Ласло Крайцлера (его играет Даниэль Брюль из «Гудбай, Ленин») требуется Рузвельту (Брайан Джерати) в поимке серийного убийцы, чьи зверства по отношению к детям не поддаются никакой логике. К расследованию подлючаются хроникер «Таймс» Джон Мур (Люк Эванс) и первая женщина-полицейский Сара Говард (Дакота Феннинг). В основе сериала – цикл романов Калеба Карра о Ласло Крайцлере.
Стартует 22 января
Американская история преступлений. Убийство Джанни Версаче. (American Crime Story. Assassination of Gianni Versace)
По задумке шоураннера Райана Мерфи каждый сезон «Американской истории преступлений» посвящен одному громкому делу, имевшему место в реальности, но обросшему самыми невероятными слухами. И отбрасывать слухи Мерфи не собирается. Напротив, он старается визуализировать их в наиболее броской и эффектной манере, оставляя за зрителями право судить, или повод посплетничать. С этой же целью он приглашает на роль знаменитостей звезд первой величины: любовника Джанни Версаче играет Рики Мартин, сестру Донателлу - Пенелопа Крус, Джорджа Буша – Деннис Куэйд. Сыгравший Джанни Версаче Эдгар Рамирез известен меньше, но за его плечами сложнейшая роль террориста Ильича Рамиреса Санчеса по кличке Карлос в мини-сериале Оливье Ассайаса.
Стартует 17 января
Корона (The Crown)
Второй сезон о жизни действующей королевы Елизаветы II охватывает богатый событиями период с 1956 по 1963 годы. От Суэцкой войны через деколонизацию Африки до дела военного министра Джона Профьюмо (его играет Тим Стид), оскандалившегося любовной связью с 19-летней моделью Кристин Килер. Дело могли бы замять, если бы Кристина одновременно не крутила роман с советским дипломатом Евгением Ивановым. Иванова в сериале почему-то не покажут. Как и Хрущова. Зато в серии о знакомстве Елизаветы с четой Кеннеди (Майкл Холл и Джоди Балфур) мелькнет Леонид Брежнев (Джеймс Бортвик). За эти же годы королева успела родить принца Эндрю и забеременеть принцем Эдуардом. Он родится в 1964 году, то есть в третьем сезоне, где Елизавету сыграет уже не Клэр Фой, а Оливия Колман.
Стартует 8 декабря