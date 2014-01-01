Самые ожидаемые сериалы этой зимы

Трагедия в Уэйко (Waco)

FOTO: Пресс-фото

Основанный на фактах триллер о религиозной секте «Ветвь Давидова», отколовшейся от адвентистов, которых много и в Латвии. Пожар, вспыхнувший при штурме штаб-квартиры секты близ города Уэйко 19 апреля 1993 года, унес жизни более 80 человек. В том числе – 33-летнего лидера секты Дэвида Кореша. Действия властей во время штурма вызвали множество нареканий, подозрений и альтернативных версий. Минисериал Джона Эрика Даудла – наиболее детальная реконструкция тех роковых событий. Лидера «Ветви Давидовой» играет Тейлор Китч («Настоящий детектив»), противостоящего ему агента ФБР – Майкл Шеннон («Бэтмен против Супермена»).

Стартует 24 января

Черное зеркало (Black Mirror) 4 сезон

FOTO: Пресс-фото

Альманах научно-фантастических предсказаний еще дальше отошел от мрачной сатиры в сторону эмоциональной теплоты и жанрового разнообразия. После того, как зрители признали лучшей серией прошлого сезона любовную историю «Сан-Жунипьеро», автор проекта Чарли Брукер решил попридержать собственные сардонические усмешки. Шесть серий 4-й сезона выдержаны в куда более щадящем зрителя жанровом диапазоне от пародийной космооперы (эпизод «Каллистер») до подтруниваний над онлайн-свиданиями (эпизод «Повесь ди-джея»). 5-й сезон не планируется, так что на прощание Брукер с командой устроили настойщий фейерверк идей и дизайнерских фантазий.

Стартует 29 декабря

Видоизмененный углерод (Altered Carbon)

FOTO: Пресс-фото

Один из режиссеров «Игры престолов» Мигель Сапончик экранизировал сай-фай Ричарда Моргана о будущем, когда научились оцифровывать человеческое сознание и перезаливать его в новое тело. Таким образом богатые обрели бессмертие. Один из них – Айзек Банкрофт – «воскрес» без бэкапа о последних часах жизни и заподозрил, что его прежнее тело убили. Чтобы провести частное расследование, Банкрофт загружает сознание солдата Такеши Ковача из тюремного сервера в тело потерявшего всякую репутацию копа. В роли Ковача – Юэл Киннеман («Робокоп» 2014 года).

Стартует 2 февраля

Жан-Клод Ван Джонсон (Jean-Claude Van Johnson)

FOTO: Пресс-фото

Пенсионер Жан-Клод Ван Дамм соглашается сыграть Гекельберри Финна в сомнительном кинопроекте (съемки в Болгарии, в роли Тома Сойера - женщина). Соглашается не из-за безденежья, а чтобы сорвать крупные поставки наркотиков. Оказывается, он всю жизнь скрывался под именем Жан-Клода Ван Дамма и соглашался сниматься в шлаке только ради прикрытия. На самом же деле под личиной кинозвезды скрывается спецагент Ван Джонсон, ежедневно спасающий мир о всевозможных гадов. Конечно, это все лишь сюжет сериала, в рамках которого Жан-Клод Ван Дамм может вволю посмеяться над собой и современным кинобизнесом. Пилотная серия вышла еще в 2016 году, когда в успех проекта мало кто верил. Но энтузиазм фанатов, в числе которых затесавшийся в исполнительные продюсеры Ридли Скотт, заставил Amazon раскошелиться на полноценный сезон.

Стартует 15 декабря

Секретные материалы (X-Files) 11 сезон

FOTO: Пресс-фото

В начале 90-х чудаковатые агенты ФБР Фокс Малдер и Дана Скалли (Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон) из «Секретных материалов» обрели культовый статус. Во многом потому, что их приключения вышли сразу вслед за двумя сезонами «Твин Пикса», основательно перекосившими сознание зрителей в том числе благодаря персонажу Дэвида Духовны, агенту ФБР, пристрастившемуся носить женские платья и протягивать руку для поцелуя. На любые обвинения в неадеквате он отвечал «На мне юбка, но трусы я ношу мужские», чем запутывал даже агента Купера. На столь фетишистском фоне меркли все странности агента Малдера, возвращавшего зрителей в тихую гавань конспирологии и параноидального бреда об НЛО и правительственных секретах. За прошедшие 27 лет списывать из «Твин Пикса» наловчилось столько народу, что слава «Секретных материалов» как первопроходцев на этом пути значительно потускнела. Позапрошлогодний 10-й сезон мало кого вдохновил. Но к счастью в прошлом году третий сезон «Твин Пикса» всем дал встряску для ума. Возможно, создатели нового сезона «Секретных материалов» тоже получили интеллектуальную и эмоциональную подпитку и теперь растащат линчевскую смурь на удобоваримые псевдоцитаты.

Стартует 3 января

Полынь (Wormwood)

FOTO: Пресс-фото

История подлинная. Фрэнк Олсон разрабатывал для ЦРУ психотропные препараты для контроля над человеческим сознанием. Он покончил с собой 28 ноября 1953 года, выбросившись из окна. Только в 1975 году выяснилось, что незадолго до смерти Олсону без его ведома ввели дозу ЛСД. С тех пор имя Олсона обросло конспирологическими теориями. Отделить в них правду от параноидальных фантазий взялся прославленный документалист Эррол Моррис. Знаменит он в первую очередь фильмом-расследованием «Тонкая голубая линия», после которого несправедливо приговоренного к пожизненному сроку человека выпустили на волю. В эпизодах, реконструирующих исторические события, Фрэнка Олсона играет Питер Скарсгаард (сыграл Роберта Кеннеди в «Джеки»).

Стартует 15 декабря

Доверие (Trust)

FOTO: Пресс-фото

Дэнни Бойл («На игле») снял первые три серии истории о похищении итальянскими радикалами внука Пола Гетти. Только что о тех же трагических событиях 1973 года снял фильм «Все деньги мира» Ридли Скотт, но его релиз с 8 декабря сдвинулся на неопределенный срок из-за секс-скандала с Кевином Спейси (хотя для роли Пола Гетти его загримировали до неузнаваемости). У десятисерийной версии с Дональдом Сазерлендом в роли самого богатого деда на планете все шансы обогнать конкурента. Не только по срокам, но и по качеству. Ведь финальный 10-й эпизод сняла Сюзанна Уайт, автор блестящего мини-сериала «Конец парада» с Бенедиктом Камбербатчем.

Стартует в январе

Алиенист (The Alienist)

FOTO: Пресс-фото

События разворачиваются в Нью-Йорке конца XIX века, когда Теодор Рузвельт служил еще комиссаром полиции, а слово «алиенист» не нуждалось в расшифровке. Так до эпохи Фрейда называли психиатров, изучавших самые темные закоулки человеческих душ. Помощь «алиениста» Ласло Крайцлера (его играет Даниэль Брюль из «Гудбай, Ленин») требуется Рузвельту (Брайан Джерати) в поимке серийного убийцы, чьи зверства по отношению к детям не поддаются никакой логике. К расследованию подлючаются хроникер «Таймс» Джон Мур (Люк Эванс) и первая женщина-полицейский Сара Говард (Дакота Феннинг). В основе сериала – цикл романов Калеба Карра о Ласло Крайцлере.

Стартует 22 января

Американская история преступлений. Убийство Джанни Версаче. (American Crime Story. Assassination of Gianni Versace)

FOTO: Пресс-фото

По задумке шоураннера Райана Мерфи каждый сезон «Американской истории преступлений» посвящен одному громкому делу, имевшему место в реальности, но обросшему самыми невероятными слухами. И отбрасывать слухи Мерфи не собирается. Напротив, он старается визуализировать их в наиболее броской и эффектной манере, оставляя за зрителями право судить, или повод посплетничать. С этой же целью он приглашает на роль знаменитостей звезд первой величины: любовника Джанни Версаче играет Рики Мартин, сестру Донателлу - Пенелопа Крус, Джорджа Буша – Деннис Куэйд. Сыгравший Джанни Версаче Эдгар Рамирез известен меньше, но за его плечами сложнейшая роль террориста Ильича Рамиреса Санчеса по кличке Карлос в мини-сериале Оливье Ассайаса.

Стартует 17 января

Корона (The Crown)

FOTO: Пресс-фото

Второй сезон о жизни действующей королевы Елизаветы II охватывает богатый событиями период с 1956 по 1963 годы. От Суэцкой войны через деколонизацию Африки до дела военного министра Джона Профьюмо (его играет Тим Стид), оскандалившегося любовной связью с 19-летней моделью Кристин Килер. Дело могли бы замять, если бы Кристина одновременно не крутила роман с советским дипломатом Евгением Ивановым. Иванова в сериале почему-то не покажут. Как и Хрущова. Зато в серии о знакомстве Елизаветы с четой Кеннеди (Майкл Холл и Джоди Балфур) мелькнет Леонид Брежнев (Джеймс Бортвик). За эти же годы королева успела родить принца Эндрю и забеременеть принцем Эдуардом. Он родится в 1964 году, то есть в третьем сезоне, где Елизавету сыграет уже не Клэр Фой, а Оливия Колман.

Стартует 8 декабря