Талызина унизила Брыльску в передаче у Малахова

Накануне в эфир «Первого канала» вышел очередной выпуск программы телеканала «Россия 1» - «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, однако съемки шоу, посвященные культовому фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» закончились выяснением отношений между актерами картины.

Сначала актриса Валентина Талызина, сыгравшая одну из подружек главной героини фильма Эльдара Рязанова - Нади - и озвучившая ее, заявила, что Барабаре Брыльске не заслужила такой славы.

«Она ничего не играла, она приезжала с товаром, что-то продавала, вывозила потом картины. Она понятия не имела, что играет ленинградскую учительницу... Я тоже хотела ее сыграть, но Рязанов дал роль подружки только. Но мой голос подошел к голосу Пугачевой, поэтому я озвучивала Надю», - сказала Талызина, также претендовавшая на роль Нади.

В свою очередь, Брыльска заявила, что привозила из Польши вещи для своих коллег из-за дефицита в Советском Союзе. Также она заявила, что Талызина то и дело порочит ее имя.

«Из-за Талызиной, завистливой и злой, мало кто знает, что Рязанов хотел снимать учительницу польского языка, и мой акцент был бы слышен. Но кто-то наверху, ненавистник польского (смеется), воспротивился этому и я осталась учительницей русского языка», - сказала польская актриса.

Также она призналась, что этот год был крайне тяжелым для нее - медики нашли на лице Барбары новообразование, которое приняли за злокачественную опухоль, но, к счастью, после ее удаления оказалось, что она не имеет никакого отношения к онкологии.

В свою очередь, исполнивший роль Евгения Лукашина актер Андрей Мягков заявил, что не общается с напарниками по «Иронии судьбы», но с теплом отозвался об Эльдаре Рязанове.

«После выхода картины мне дарили веники, подходили, пальцем трогали. Сейчас все это закончилось, возраст сделал свое дело. На самом деле, я не был уверен, что фильм вообще будет кому-то интересен. На площадке у Эльдара была теплая, очень домашняя атмосфера. Он умел делать это как никто другой. Не помню, как проходили съемки. Я приходил и получал удовольствие», - признался Мягков.