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Больная раком известная актриса в прямом эфире вышла замуж

korrespondent.net
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Фото: Кадр из видео

Голливудская актриса и журналист Мария Менунос, которой диагностировали раковую опухоль головного мозга, вышла замуж в прямом эфире, ведя собственную онлайн-трансляцию. Церемония бракосочетания прошла на Таймс-сквер, а избранником невесты стал продюсер Кевин Андергаро, передает The Daily Mail.

Мария впервые получила известность, став обладательницей звания «Мисс Массачусетс». Позднее она сыграла в нескольких сериалах, среди которых - «Клиника» и «Рыцарь дорог».

Издание сообщает, что пара вместе уже почти 20 лет, однако к официальному браку влюбленных подтолкнула болезнь Марии.

Врачи отметили, что опухоль, несмотря на пережитую женщиной операцию, может в будущем вернуться вновь.

Помимо невесты, рак также был диагностирован ее матери, которая в настоящее время борется с болезнью.

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