«Полный мрак»: зрителей возмутила «безвкусица» российских новогодних «огоньков»

Телезрители считают, что устоявшемуся сценарию Нового года на канале «России-1» пора немного измениться. Более того недовольные россияне даже создали петицию с требованием кардинальных перемен в новогоднем эфире.

В то время как «Первый канал» прислушался к критике зрителей и максимально обновил свой привычный эфир, пригласив молодых артистов, привычный всем «Огонек» на телеканале «Россия-1» так и остался на прежнем сценарии.

В результате многочисленная аудитория Сети была в ужасе от просмотра.

«Россия» продемонстрировала полный мрак: 20 минут просмотра хватило, чтобы оплеваться от плясок и восхвалений вокруг Кобзона, песенок-кривлялок Малахова и дебильных рож братьев Пономаренко! Неужели они думают, что это смешно и интересно?!» -

высказался один из зрителей;

«То, что шло в Новый год по «России», – это апофеоз безвкусицы, пошлости и глупости», – максимально точно выразился другой пользователь.

В результате в Сети сразу после эфира появилась петиция с требованием прекратить издеваться над зрителями. Проголосовавшие люди настаивают на том, чтобы наконец-то поменялся формат проведения мероприятия.

«Вы из года в год вообще никак не меняете свою новогоднюю сетку. В Вашем новогоднем эфире мелькают одни и те же лица, одни и те же образы и шутки.

Такое впечатление, что Басков и Киркоров стали Вашей визитной карточкой, что Вы застыли где-то в далеком прошлом и на фоне своих коллег телевизионщиков вообще не хотите никак меняться.

Пришло время сменить формат и на Вашем канале!», — заявил автор петиции член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.

Напомним, что именно он в прошлом году поднял волну против однообразия новогоднего эфира на Первом канале. И добился успеха.