Лера Кудрявцева показала редкое фото 27-летнего сына, но уже пожалела об этом

На днях 46-летняя звезда опубликовала в Инстаграме снимок своего сына Жана, которого она родила в 18 лет от музыканта «Ласкового мая» Сергея Ленюка. Подписчики решили, что молодой человек выглядит старше матери.

Не так давно в студии программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева рассказала звездным друзьям некоторые подробности своей личной жизни и призналась, что не любит афишировать семейные дела.

И будто в противовес своим словам на день позже выложила в Инстаграм фото своего 27-летнего сына Жана, который является почти ровесником ее нынешнего мужа, футболиста Игоря Макарова.

«Мой мужчина! Сынуля. Впервые разрешил себя сфотографировать. Это эксклюзив», — подписала фото Кудрявцева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

На нем молодой человек позирует в синем свитере и держит за пазухой маленькую собаку. Однако поклонники телеведущей оценили этот поступок неоднозначно.

Пока одни восхищались семейным сходством и делали комплименты Жану, другие обратили внимание на недостатки молодого человека: «Как-то он лысоват для своего возраста», «Страшненький такой», «Мама выглядит младше своего сына!» — писали они.

Лера Кудрявцева не стала терпеть негативные комментарии и хлестко ответила хейтерам: «Выставила фото сынули в Инста, вот представьте теперь какой стресс для пацана читать неадекватные комментарии. А

он скромный парень и никогда больше не покажу, ибо страхую от неадекватов. Все нашли даже того, чего нет — и худой и лысый и больной. Сынуля ты у меня и для меня самый красивый: добрый, помощник и защитник. Убью за тебя!

Прости, что выставила фото! Не обращай внимания, живи и радуйся!» — прокомментировала звезда.



