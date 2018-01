Ольга Бузова призналась в серьезных проблемах со здоровьем

Я не люблю жаловаться и никогда ничего не прошу, я привыкла быть сильной и самостоятельной, ведь так сложились обстоятельства. Но так получилось, что мой организм дал сбой, иммунитет ослаб настолько сильно, что я могу сказать, что так плохо мне не было никогда ...всё сразу🤧. Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, всё тело ломит ... ещё и на душе тяжело как-то . 😢 Я хочу сказать огромное спасибо тому небольшому количеству моих близких и друзей , кто откликнулся на мой такой порыв о помощи, и готовы были сорваться за лекарствами в любую секунду, кто-то даже из аэропорта... пусть вас единицы ( как в очередной раз я убедилась ), но спасибо за Вашу любовь, за поддержку ... Ещё раз понимаю, что настоящие друзья именно те, кто и в горе, и в радости рядом ... Берегите себя ❤️ самое главное в жизни - Здоровье 🙏🏻

