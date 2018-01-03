Ольга Бузова призналась в серьезных проблемах со здоровьем

31-летняя Ольга Бузова призналась в том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем. По словам певицы, она не привыкла жаловаться, но ее организм дал сбой, а иммунитет сильно ослаб.

4 января Ольга Бузова опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором поведала подписчикам о своем тяжелом состоянии.

«Так получилось, что мой организм дал сбой, иммунитет ослаб настолько сильно, что я могу сказать, что так плохо мне не было никогда ...все сразу.

Простуда, жар, слабость, говорить очень больно, высокая температура, все тело ломит... еще и на душе тяжело как-то», —

написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Звезда поблагодарила близких друзей, которые откликнулись на ее призыв о помощи, и готовы были сорваться за лекарствами в любую секунду.

«Пусть вас единицы (как в очередной раз я убедилась), но спасибо за Вашу любовь, за поддержку ... Еще раз понимаю, что настоящие друзья именно те, кто и в горе, и в радости рядом... Берегите себя, самое главное в жизни — Здоровье», —

добавила знаменитость.

Многие поклонники телеведущей посочувствовали ей и напомнили, что стоит беречь себя, а также не концентрироваться так на личной жизни бывшего супруга, который нашел новую любовь.