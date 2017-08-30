ФОТО: Новая фигура Екатерины Стриженовой разочаровала поклонников

Звезда российского телевидения, Екатерина Стриженова, была замечена на одном из предновогодних мероприятий, активно идущих сейчас в Москве. Поклонники телеведущей вынуждены с сожалением признать: знаменитая телебрюнетка сильно поправилась.
Екатерина Стриженова и ее супруг, режиссер и актер Александр Стриженов, посетили уже ставший традиционным в это время года Bosco бал, собирающий звезд киноиндустрии, политики и шоу-бизнеса.
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49-летняя Екатерина удивила изменившейся фигурой:
за последнее время звезда экрана явно набрала лишние килограммы, а ведь когда-то телеведущая появлялась перед зрителями стройной и грациозной.
Кажется, еще недавно Екатерина Стриженова выглядела более подтянутой. В сентябре, изменив прическу, телеведущая публиковала в своем Инстаграме ролики о работе стилистов, и смотрелась в них иначе, чем сейчас.
Несколько лет назад профильные издания заметили, что обычно стройная Екатерина Стриженова неожиданно резко набрала в весе. Сама телеведущая была вынуждена признать: она действительно располнела. Но за фигуру она упорно боролась. В 2013 году Стриженова появилась в свете существенно похудевшей.
В 2016-ом она делилась с фолловерами снимками, на которых смотрелась вполне подтянутой.
В этот раз поклонники телезвезды удрученно отметили, что лишние килограммы совсем не красят Екатерину и делают ее визуально значительно старше своих лет.