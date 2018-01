ФОТО: Новая фигура Екатерины Стриженовой разочаровала поклонников

На исторической сцене Большого театра в декорациях балета"Щелкунчик"-волшебно!Скоро Новый год! @bosco_di_ciliegi @bolshoi_theatre #boscoбал @victoria_andreyanova_official @iranemo3 @strizs #demurya

A post shared by Стриженова Екатерина (@strizhenovae) on Dec 26, 2017 at 2:50pm PST