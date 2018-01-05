Один в один: Сергей Светлаков впервые показал лицо 4-летнего сына Ивана

40-летний Сергей Светлаков нечасто делится подробностями личной жизни. На днях же российский артист преподнес своим поклонникам приятный сюрприз и опубликовал в соцсети фото с маленьким сыном. Примечательно, что ранее Сергей предпочитал скрывать мальчика от любопытных глаз.

Сергей Светлаков вместе с семьей проводит свои новогодние каникулы в одной из жарких стран.

На днях актер выложил в Инстаграм коллаж, состоящий из снимков, сделанных на курорте.

На нем Светлаков показал не только родителей, супругу Антонину и дочь от первого брака Настю, но и 4-летнего сына Ивана, лицо которого фанаты раньше не видели.

Фото Сергей с юмором подписал: «Хорошо у нас на Урале зимой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Поклонники шоумена были поражены тем, как сильно маленький Ваня похож на своего звездного папу.

Кроме того, поклонники Светлакова в очередной раз отметили, что дочка Настя также растет его точной копией.





