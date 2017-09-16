21-летняя звезда КВН Сергей Баленко умер при загадочных обстоятельствах

Стало известно, что 19 января в возрасте 21 гола умер игрок команды КВН «HATE» Сергея Баленко из Краснодарского края. О смерти Сергея его коллеги по команде сообщили на официальной странице «НАТЕ» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, нашу команду настигло горе. 19 января 2018 года, не стало нашего брата и друга, Сергея Баленко. Он ушел из жизни слишком рано и мог сделать еще очень много. Мысли путаются, в это не хочется верить», — сообщается в сообществе команды.

Пока о причинах смерти квнщика информации нет. Поклонники команды ошеломлены этой новостью. В комментариях посыпались вопросы о том, что же случилось с Баленко.

«В чем причина его смерти??? Почему все молчат? Что-то не то?» – написали фанаты КВН.

Члены коллектива предпочли не отвечать на эти реплики сразу и напрямую, что породило массу домыслов.

Некоторые из комментаторов предположили, что кавээнщик покончил с собой. Однако коллеги Баленко тут же опровергли эти домыслы.

Тем не менее, подчеркнули они, команда не имеет возможности четко ответить на вопрос, что произошло. Также игроки «НАТЕ» обратились к поклонникам КВН и всем неравнодушным людям с просьбой помочь родителям Сергея в этот тяжелый для них момент.

"Друзья, то количество сообщений, которые получает каждый из нас, та поддержка, которую вы оказываете, просто не поддается какому-либо исчислению.

Мы не можем ответить на вопрос: «Что произошло?», пока сами не будем уверены в информации на 100%.

На просьбу о помощи откликнулось очень много людей", — говорится в сообщении команды.