Звезда сериала «Солдаты» до сих пор казнит себя за смерть жены

Популярный российский актер, звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин стал гостем нового выпуска программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» с Борисом Корчевниковым. В рамках беседы артист дал откровенное интервью, в котором рассказал о своей личной жизни.

В частности, когда ему было пять лет, его мама развелась с отцом и уехала в Москву из Сочи. Спустя годы будущий актер взял фамилию своего деда, заменившего ему отца.

«Отец сильно пил и даже бил маму, когда она была беременна мной. Когда мне было 10, мама решила, что мне надо взять фамилию деда, а не отца», - рассказал артист Корчевникову.

Со своей женой Марией Вячеслав Гришечкин жил пять лет. У пары родилась дочь Ольга, которую актер называет Лялей. Несмотря на развод, он смог сохранить теплые отношения с бывшей супругой и единственным ребенком.

«Мне было сложно уходить, это было ужасно. Были переживания, советы друзей. Ну, вот любовь это была, а бороться с ней зачем? Зачем делать несчастными сразу две семьи?» -

признался Вячеслав Корчевникову.

Он также рассказал, что женился во второй раз в день рождения своей дочери. Его новую избранницу звали Анна.

«Мы с ней прожили 25 лет и даже хотели обвенчаться, но не успели. Через неделю после годовщины свадьбы ее не стало», -

вспоминает он.

Анна была для актера самой большой любовью в жизни, однако женщина ушла из жизни в возрасте 49 лет.

«Она болела и держала все это в тайне. Она ушла очень быстро и безболезненно. Она уснула в реанимации и не проснулась. Мы жили с ее диагнозом год. Я виноват в этом, я не следил за ней», - посетовал Гришечкин в студии программы «Судьба человека».