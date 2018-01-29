Звезда «Битвы экстрасенсов» Кузнецова пострадала от действий врачей

29-летняя Николь Кузнецова из-за серьезного заболевания вынуждена регулярно переносить сложные операции на горле. На днях финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, что отправилась на лечение в Германию, но специалисты не смогли ей помочь.

С детства Николь Кузнецова страдает рецидивирующим папилломатозом гортани и почти не может разговаривать. Из-за тяжелого заболевания девушке приходится делать многочисленные хирургические операции.

В конце концов они негативным образом сказались на ее здоровье, поэтому она вынуждена ходить с трахеотомической трубкой в горле. Чтобы исправить ситуацию, участница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» поехала на лечение в Германию.

По словам ясновидящей, она потратила огромное количество сил, времени и денег, чтобы попасть к одному из лучших специалистов в Гамбурге, однако тот ничем не смог ей помочь. Николь Кузнецову уже подготовили к операции и сделали наркоз, но ее состояние не позволило провести процедуру.

«Лучший специалист по моему профилирующему заболеванию оказался бессилен перед разрушением, которое нанесли мне врачи в РФ устаревшими, топорными методами», —

написала девушка в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Николь добавила, что чувствует себя полностью опустошенной.

«Это всего один из многих врачей, кто дал шанс, а потом безжалостно вырвал мечту из моей души», — призналась Кузнецова.

Она надеется, что один из профессоров в Штутгарте сможет сделать ей полную реконструкцию пораженного органа. Фанаты поддержали финалистку «Битвы экстрасенсов» и пожелали ей скорейшего выздоровления.



