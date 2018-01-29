Звезда «Битвы экстрасенсов» Кузнецова пострадала от действий врачей

29-летняя Николь Кузнецова из-за серьезного заболевания вынуждена регулярно переносить сложные операции на горле. На днях финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, что отправилась на лечение в Германию, но специалисты не смогли ей помочь.
С детства Николь Кузнецова страдает рецидивирующим папилломатозом гортани и почти не может разговаривать. Из-за тяжелого заболевания девушке приходится делать многочисленные хирургические операции.
В конце концов они негативным образом сказались на ее здоровье, поэтому она вынуждена ходить с трахеотомической трубкой в горле. Чтобы исправить ситуацию, участница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» поехала на лечение в Германию.
Врач 👨⚕️ не смог мне сделать операцию...вообще.... целый час наркоза, ухудшение текущего состояния из-за обследования, очень большая сумма потраченных денег и.... НИЧЕГО.Лучший специалист по моему профилирующему заболеванию оказался бессилен перед разрушением,которое нанесли мне врачи в РФ устаревшими,топорными методами.Возможно, есть шанс,что один из профессоров в Штутгарте сможет сделать мне полную реконструкцию поражённого органа...Наверное, вы думаете,что я огорчена?Как не странно,внутри полное опустошение...это всего один из многих врачей,кто дал шанс,а потом безжалостно вырвал мечту из моей души...Я благодарна ему,что он был честным с нами... p.s. Возник вопрос - считать ли это операций 282? По факту ее не было, но был длительный наркоз...Как думаете: 281 или 282? #николькузнецова #операция #разочарование #грусть #наркоз #госпиталь #операция #разбитыемечты
По словам ясновидящей, она потратила огромное количество сил, времени и денег, чтобы попасть к одному из лучших специалистов в Гамбурге, однако тот ничем не смог ей помочь. Николь Кузнецову уже подготовили к операции и сделали наркоз, но ее состояние не позволило провести процедуру.
«Лучший специалист по моему профилирующему заболеванию оказался бессилен перед разрушением, которое нанесли мне врачи в РФ устаревшими, топорными методами», —
написала девушка в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Николь добавила, что чувствует себя полностью опустошенной.
«Это всего один из многих врачей, кто дал шанс, а потом безжалостно вырвал мечту из моей души», — призналась Кузнецова.
Она надеется, что один из профессоров в Штутгарте сможет сделать ей полную реконструкцию пораженного органа. Фанаты поддержали финалистку «Битвы экстрасенсов» и пожелали ей скорейшего выздоровления.