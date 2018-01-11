«Хромаю, но ползу»: Нагиев получил травму во время спектакля

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев повредил ногу во время спектакля «Кыся» в Калининграде. Как пишет «Клопс.ру» со ссылкой на источник в экстренных службах, актер оступился на сцене и ушиб ногу о декорацию.

Инцидент произошёл в 22:10 во время спектакля «Кыся», с которым Дмитрий Нагиев приехал на гастроли в Калининград. Под конец действия актёр оступился на сцене и повредил ногу о декорацию. Ему диагностировали ушиб и ссадину правой голени

. Первую помощь артисту оказали сразу после окончания спектакля медики скорой помощи, которая дежурила в театре.

Травма оказалась не слишком серьезной. Об этом Нагиев заявил в беседе с «360».

«Это рабочий момент. Декорации обвалились. В общем, нормально. Хромаю, но ползу», сказал Дмитрий Нагиев.

Напомним, недавно актер опубликовал в своем микроблоге Instagram видео, в котором поблагодарил шесть миллионов подписчиков, которые верят в него и следят за его успехами.

«Сегодня у меня 6 миллионов подписчиков.

У меня, Димы Нагиева, 6 миллионов. У парня, выросшего практически в нищете, 6 миллионов друзей.

Я не уверен, что заслужил такое внимание, но я знаю точно, что дальше буду стараться жить, работать, любить так, чтобы вам не было за меня стыдно. Спасибо вам. Двигаемся дальше», - сказал Дмитрий в своем обращении.