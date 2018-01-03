Анфиса Чехова оказалась в центре скандала из-за оскорбления полных людей

40-летняя Анфиса Чехова, запустившая в начале года собственный курс похудения, оказалась в неприятной ситуации. Кто-то отправлял от лица российской телеведущей грубые письма тем, кто решил похудеть на ее программе.

Анфиса Чехова совсем скоро появится на экранах в передаче «Взвешенные и счастливые люди», но уже сейчас все желающие похудеть могут принять участие в авторском тренинге телеведущей.

Впрочем, многие пользователи Сети жалуются на его завышенную, по их мнению, стоимость.

Какого же было удивление некоторых потенциальных покупателей, когда в ответ на свои письма, в которых сетовали на расценки, они получили послания следующего содержания:

«Любимое мое солнышко, мне действительно жаль, что у тебя нет таких денег. Поэтому у меня действует рассрочка. Если совсем нет денег, то, к сожалению, ничем не могу помочь — этот курс не для тебя»

(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Девушкам посоветовали посчитать, сколько можно сэкономить, если перестать есть сахар, чипсы, пончики и прочую вредную еду.

На следующий день в официальном аккаунте Анфисы в Инстаграме появился пост с извинениями. Как оказалось, на сообщения от ее имени отвечал некий помощник: «Девочки, все кто получил неприятное письмо от моих помощников относительно тренингов! Вероятно, коридор лунных затмений затмил чей-то разум, и человек из нашей команды по своей инициативе разослал эти странные письма».

Телеведущая отметила, что очень расстроена из-за того, что желающие приобрести курс получили порцию негатива, и отметила, что сама бы, конечно же, никогда такого не написала.