Телеведущий Борис Корчевников сообщил, что станет папой

Похоже, в российском шоу-бизнесе станет на одного счастливого отца больше. 35-летний телеведущий Борис Корчевников сделал неожиданное заявление.

Личная жизнь Бориса Корченикова — тайна за семью печатями. Поэтому новость о том, что в скором времени телеведущий станет папой, не удивила, а скорее шокировала интернет-пользователей.

Заявление о скором пополнении Корчевников сделал сам, во время записи очередного выпуска своей программы «Судьба человека».

Гостьей эфира стала многодетная мама, певица Натали. Во время беседы с артисткой, рассказывающей о трех своих прекрасных сыновьях, Борис неожиданно сообщил, что в скором времени у него появится ребенок.

«Я собираюсь стать папой. Да!», — сказала он Натали и попросил дать ему мастер-класс, как правильно пеленать младенцев.

Других подробностей — когда малыш появится на свет и кто его родит – Корчевников не сообщил. Woman.ru будет следить за развитием этой истории.



