Умер «главный цыган кино» актер Дмитрий Бузылев

Актёр театра и кино, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылёв умер 7 февраля на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом RT сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Прощание состоится 11 февраля. Гражданская панихида пройдёт в 11:00 в конференц-зале Дома кино, отпевание и захоронение — на Пыхтинском кладбище.

В Союзе кинематографистов назвали актера «истинным хранителем цыганской народной культуры».

«Песни, написанные и исполненные Бузылевым, «Твои глаза зеленые», «Песня цыган Сибири», «Ой, да не будите», стали поистине народными», - отмечается в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Прощание с артистом состоится 11 февраля. Гражданская панихида пройдет в 11:00 в конференц-зале Дома кино, отпевание и захоронение планируется совершить на Пыхтинском кладбище.

Бузылев известен ролями в фильмах «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи черные», «Мужики» и других.