Ким Кэтролл просит «лицемерку» Сару Джессику Паркер оставить ее в покое

Недавно у 61-летней Ким Кэтролл умер брат Кристофер. 52-летняя Сара Джессика Паркер, несмотря на многолетний конфликт с коллегой, решила поддержать ее в этот тяжелый момент. Однако Кэтролл ее дружеский жест возмутил.

Отношения Ким Кэтролл и Сары Джессики Паркер никогда нельзя было назвать дружескими.

Во время съемок «Секса в большом городе» актрисам удавалось скрывать свое истинное отношение друг к другу. А в последнее время знаменитости буквально воюют из-за третьего полнометражного фильма. Недавно в семье Ким произошла трагедия.

Брат актрисы Кристофер Кэтролл сначала пропал, а после был найден мертвым, о чем Ким сообщила подписчикам в Инстаграме.

Позже Паркер выразила слова соболезнования коллеге, но это лишь ее разозлило. Ким опубликовала в соцсети гневный пост о том, что не нуждается в любви и поддержке Сары Джессики, обвинив ее в лицемерии.

«Твои непрерывные комментарии — болезненное напоминание о том, насколько жестокой ты была и такой остаешься. Позволь мне прояснить (если до сих пор у меня не получалось).

Ты не моя семья. Ты мне не друг. Поэтому я в последний раз прошу — прекрати эксплуатировать нашу трагедию с целью восстановить репутацию «милой девушки»», —

заявила Кэтролл.

Фолловеры Ким разделились во мнениях относительно этого поста.

Одни поддержали актрису, посчитав, что она поступает правильно, защищая себя. Другие были поражены тому, что Кэтролл решила публично оскорбить Паркер. Ведь Сара Джессика всего лишь пыталась поддержать коллегу.

Многие интернет-пользователи же огорчились из-за того, что их любимые актрисы ссорятся. Сама Сара Джессика пока никак не прокомментировала слова Ким.