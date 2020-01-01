Семчев объяснил, почему бросил двоих детей и отказывался общаться с ними 20 лет

48-летний Александр Семчев стал героем программы «Судьба человека». В студии Бориса Корчевникова актер впервые рассказал о том, как оставил детей от двух разных женщин, и признался, что мечтает помириться с ними.

Больше двадцати лет назад Александр Семчев на гастролях познакомился с Татьяной. Молодые люди начали встречаться, а вскоре после этого актер узнал, что его избранница находится в положении.

«Дальше случилась беременность, которая мне в 21 год никак не нужна была. Я сам себе тогда говорил: «Парень, ну, хорош. Возьми себя в руки. Это твой ребенок, не чей-то. Но у меня не получилось. Моментально прошла любовь к Татьяне», —

вспомнил Александр в студии шоу «Судьба человека».

Семчев предложил возлюбленной сделать аборт, когда она была на пятом месяце беременности, но Татьяна отказалась.

«Ей пришлось вернуться к родителям: нам негде было жить и, по большому счету, нечего есть.

Меня не заботила эта ситуация, что, мол, надо кормить кого-то, платить за что-то в этой жизни. Я пошел своей дорогой», — заявил Александр. Когда на свет появился Павел, Семчев даже не поинтересовался жизнью мальчика.

Позднее в своем родном городе актер познакомился с другой девушкой. Юлия родила Александру сына Кирилла. Однако актер оставил возлюбленную с маленьким ребенком на руках.

В студии Семчев заявил, что хотел бы помириться с сыновьями, которых не видел много лет.

«Я все время уходил от сыновей. Очень надеюсь, что у Пашки хватит мозгов, чтобы понять меня… Когда тебе 21 год, ты не готов стать папой. Наверно, он сможет простить. Да, он же был лишен все эти годы моментов, проведенных с отцом», — рассуждает актер.

Александр заявил, что отказаться от собственных детей проще, чем попробовать вновь их обрести.

Сейчас Семчев воспитывает третьего сына Федора. Именно благодаря ему актер познал счастье быть отцом.





