«Руки-базуки» попрощался с подписчиками: я мучаюсь, буду лежать и молиться

Российский фрик Кирилл Терешин, более известный как «руки-базуки», в социальной сети «ВКонтакте» пожаловался на сильную боль и попрощался с подписчиками.

«Я 2 дня лежал на кровати, щас ели ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в 2 раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем я мучаюсь, моя мать плачет, я незнаю что делать, температура 38.5, мне остаётся только полагаться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться Богу», - написал он (орфография автора сохранена - прим. ред.).

Он также заявил, что больше «ВКонтакт» не зайдет и попросил забыть его.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в конце 2017 года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты инъекций самодельного аналога синтола. За это он получил прозвище «руки-базуки».