Всё, что скрыто: передача «Давай поженимся» показала, что происходит за кулисами шоу

Ведущая Первого канала Ирина Муромцева взяла интервью у одной из участниц программы «Давай поженимся», которая в этом году отмечает свой десятилетний юбилей. Несменные ведущие проекта - Лариса Гузеева и Роза Сябитова поделились с коллегой своим мнением по поводу причин популярности передачи.

В этом году передаче «Давай поженимся» исполняется десять лет. Несмотря на то, что программа идет давольно давно, она продолжает пользоваться популярностью у зрителей и вызывать дискуссии в Сети. Ведущая Первого канала Ирина Муромцева, которая уже некоторое время ведет свой блог, подготовила видео, раскрывающего тайны шоу.