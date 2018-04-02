Дана Борисова опубликовала фото до и после лечения от зависимостей

Известная российская телеведущая Дана Борисова опубликовала в своем Instagram два снимка, на которых она запечатлена до и после прохождения лечения от наркозависимости.
В комментарии к публикации блондинка рассказала о том, как непросто ей пришлось после возвращения из Таиланда, где она проходила реабилитацию. В частности, ей пришлось переезжать в другую квартиру и избавляться от вещей, напоминавших о прошлом. Она посетовала, что ей не удалось вернуть дочь Полину, но зато она приобрела поддержку от подписчиков.
❤️😘🙏Иногда они меняются...😝Позади 5 месяцев,которые прошли с дня моего возвращения из #самуи.5 месяцев самостоятельной трезвой жизни...Съёмная квартира,многочисленные непростые съемки ,ВАША ПОДДЕРЖКА и ,конечно,бесконечные суды ...Я так и не вернула дочь.Но получила дружбу и поддержку многих из вас😘☺️😇Я очень хочу обрести стабильность ,новые красивые отношения,и,конечно же Полинку ❤️❤️❤️По себе знаю,пусть я стала меньше смеяться ,как на #самуи ,но мне кажется,я стала более сильной и уверенной ☘️☘️☘️А какие перемены видите вы? #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #самуи #москва
По мнению звезды, она почувствовала как внутренние, так и внешние перемены и решила поделиться этим с фолловерами.
Одни поклонники Даны заявили о том, что ее преображение видно невооруженным взглядом и отметили ее ясный взгляд, а другие не смогли найти разницу, указав лишь на измененный макияж.