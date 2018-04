Дана Борисова опубликовала фото до и после лечения от зависимостей

❤️😘🙏Иногда они меняются...😝Позади 5 месяцев,которые прошли с дня моего возвращения из #самуи.5 месяцев самостоятельной трезвой жизни...Съёмная квартира,многочисленные непростые съемки ,ВАША ПОДДЕРЖКА и ,конечно,бесконечные суды ...Я так и не вернула дочь.Но получила дружбу и поддержку многих из вас😘☺️😇Я очень хочу обрести стабильность ,новые красивые отношения,и,конечно же Полинку ❤️❤️❤️По себе знаю,пусть я стала меньше смеяться ,как на #самуи ,но мне кажется,я стала более сильной и уверенной ☘️☘️☘️А какие перемены видите вы? #данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #самуи #москва

A post shared by Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official) on Apr 2, 2018 at 4:41am PDT