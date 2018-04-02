Дана Борисова опубликовала фото до и после лечения от зависимостей

Известная российская телеведущая Дана Борисова опубликовала в своем Instagram два снимка, на которых она запечатлена до и после прохождения лечения от наркозависимости.

В комментарии к публикации блондинка рассказала о том, как непросто ей пришлось после возвращения из Таиланда, где она проходила реабилитацию. В частности, ей пришлось переезжать в другую квартиру и избавляться от вещей, напоминавших о прошлом. Она посетовала, что ей не удалось вернуть дочь Полину, но зато она приобрела поддержку от подписчиков.

По мнению звезды, она почувствовала как внутренние, так и внешние перемены и решила поделиться этим с фолловерами.

Одни поклонники Даны заявили о том, что ее преображение видно невооруженным взглядом и отметили ее ясный взгляд, а другие не смогли найти разницу, указав лишь на измененный макияж.