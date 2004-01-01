Мигель рассказал о работе с Пугачевой: Она позволяла себе очень неприличные вещи

На днях Мигель дал откровенное интервью, в котором обвинил многих российских звезд в непрофессионализме. Критика 35-летнего хореографа не обошла стороной даже Аллу Борисовну Пугачеву, которая в свое время дала ему путевку в мир шоу-бизнеса.

Недавно Мигель стал гостем YouTube-проекта «А поговорить?». Хореограф поделился с ведущими своим негативным мнением о российских знаменитостях.

Мигель заявил, что с Аллой Пугачевой часто невозможно было нормально работать.

«Алла Борисовна многое себе позволяла, но она королева. Она себе позволяла очень неприличные вещи. Может быть, она была не в себе»,

— высказался танцор.

Однако, немного смутившись, добавил, что работал с Примадонной давно, и не стоит ворошить прошлое.

Мигель и Алла Борисовна Пугачева познакомились в 2004 году. Танцор прошел кастинг и стал участником пятого сезона реалити-шоу «Фабрика звезд», который курировала Примадонна. После проекта Пугачева иногда приглашала Мигеля поработать вместе. Хореограф также нелестно высказался о творчестве Максима Аверина и Николая Баскова.

Мигель считает, что российской эстраде далеко до западной: там над альбомом работают годами, чтобы он был уникальным, а наши артисты любят только деньги.

Полностью интервью с Мигелем - на видео ниже: