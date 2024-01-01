Скончался 24-летний участник «Comedy Баттл»

Участник популярного шоу «Comedy Баттл» Андрей Жмакин внезапно ушел из жизни. Уроженец Краснодара умер на улице. Ему было всего 24 года. Как стало известно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Жмакин ничем не болел и не жаловался на плохое здоровье. Незадолго до произошедшего парень разговаривал по телефону.

В марте этого года он принимал участие в популярном шоу канала ТНТ «Comedy Баттл». Его поддерживали друзья, знакомые и бывшие сокурсники. К тому же Андрей не раз выступал на сцене других юмористических программ. Во время учебе в вузе Жмакин был в составе сборной КВН. В родном Краснодаре молодой человек работал ведущим мероприятий.

Теперь все неравнодушные выражают соболезнования его семье. ««Друзья, для многих краснодарских деятелей и event-индустрии сегодня просто шоковый день. В это невозможно поверить, и это невозможно принять. Сегодня не стало Андрея Жмакина. Потрясающий человек и мастер своего дела, друг, отец, сын и просто отличный человек. Просто шок. Огромная просьба, кто, чем может, давайте поможем маме и ребенку Андрея в эту сложную минуту», - говорится в одном из постов.

У Андрея остались бывшая жена и четырехлетняя дочь. Он проводил очень много времени с Пелагеей, а также исправно выплачивал алименты. Во время выступления в шоу «Открытый микрофон» он рассказал, что состоит в разводе. Жмакин женился в 19 лет. «Мы с женой разошлись обоюдно. Она сказала: «Наши отношения не развиваются. Три года - большой срок. Мы надоели друг другу»... Чего она ждала? Я думал, брак - это наивысшая ступень... Развод укрепил нашу семью. У нас была разница семь лет», - поделился Жмакин в выступлении.