Ведущую «Первого канала» потребовали уволить за «бесстыдное» фото в Instagram

Пользователи соцсетей подвергли бурной критике ведущую программы «Доброе утро» на «Первом канале» 34-летнюю Марину Ким и потребовали ее уволить после того, как та опубликовала в своем Instagram пикантное фото.

В кадре телеведущая загорает в одних трусиках, а интимные места на ее теле прикрывают «ромашки».

«Ромашки спрятались... А как у вас там с лютиками?», - поинтересовалась Марина Ким у своих подписчиков.

Фолловеры не оценили смелый порыв звезды. По мнению многих интернет-пользователей, руководство Первого канала должно теперь немедленно уволить за подобный бесстыдный снимок лицо телеканала.

«Первый канал, ау! Увольняйте ее немедленно! Оголила грудь в поле, да еще и на всеобщее обозрение», - негодует один из комментаторов, выразив общую позицию недовольных зрителей.