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Главный тренер российских борцов попросил не пускать Бузову в Северную Осетию

Lenta.ru
Ольга Бузова | Фото: VLADIMIR PESNYA / RIA NOVOSTI

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев попросил отменить концерт певицы Ольги Бузовой во Владикавказе. Об этом он написал у себя в Instagram.

Тедеев, который является также депутатом парламента Северной Осетии, отметил, что к нему ежедневно обращаются жители республики, «которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой». Он пообещал переговорить с организаторами мероприятия.

«Считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей «Дома-2» на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует?

В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя.

Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой», — отметил Тедеев.

В марте концерт певицы отменили в Саратове. Ольга Бузова должна была спеть в местном театре оперы и балета, что возмутило некоторых жителей города.

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