Стало известно имя победителя шоу «Голос. Дети»

Последние три месяца Валерий Меладзе, Баста и Пелагея готовили своих подопечных к финальным выступлениям. Вечером 20 апреля зрители выбрали победителя пятого сезона проекта.

В финальном выпуске шоу «Голос. Дети» на сцене выступили сразу девять участников. Команду Валерия Меладзе представили Анастасия Гладилина, Тали Купер и Олеся Машейко. Подопечные рэпера Басты, у которого был день рождения, устроили небольшой сюрприз, растрогав его. Василий Вакуленко поблагодарил Александру Ушакову, Софию Федорову и Акмаля Ходжаниязова. А в команде Пелагеи до финала дошли Рутгер Гарехт, Эден Голан и Вероника Сыромля.

Пока юные артисты выступали на сцене, зрители могли проголосовать за любимого участника с помощью СМС. К слову, деньги, полученный благодаря отправке сообщений, позднее будут направлены на благотворительность.

После выступлений Дмитрий Нагиев объявил голосование закрытым и объявил имя победителя. Им оказался 11-летний Рутгер Гарехт, который приехал из Оренбурга и сразу поразил жюри конкурса своим голосом.

Он стал первым подопечным Пелагеи, которому удалось выиграть в финале проекта. Певица уже четыре года находится в кресле наставника, но ни один участник ее команды ранее не становился победителем шоу.