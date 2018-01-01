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Известный телеведущий избил акулу в присутствии дельфина

topnews.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Известный новозеландский теле- и радиоведущий Кларк Гайфорд вступил в схватку с акулой в ходе съемок образовательной программы Young Ocean Explorers.

На опубликованном Гайфордом снимке он подписал, где находился сам, где акула, а где плавал дельфин, не пришедший на помощь человеку, попавшему в беду.

«Оказывается, дельфины не просто не помогают, им реально нравится наблюдать. Миф из детства разрушен», -

отметил телеведущий.

Информагентство AFP предположило, что акулу могли привлечь остаткирыбы и капли крови, плававшие в воде после обеда китов и дельфинов возле Большого Барьерного рифа.

Внимание хищника привлек, в свою очередь, руководивший съемками Гайфорд, однако ему удалось отбиться от акулы.

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