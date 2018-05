Участница Comedy Woman устроила скандал с инспекторами ГИБДД

Блин! Я просто хотела погулять с ребёнком в дождливый день. Но у кого-то было дождливое настроение... Ребят, даже когда тебя съели, у тебя есть два выхода😂 А у меня не оказалось ни одного. No comments.

A post shared by НАДЕЖДА АНГАРСКАЯ (@nadezhdaangarskaya) on May 20, 2018 at 5:33am PDT