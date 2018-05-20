Участница Comedy Woman устроила скандал с инспекторами ГИБДД

Одна из участниц Comedy Woman Надежда Ангарская устроила перепалку с инспекторами ГИБДД в Москве из-за перекрытых улиц в ее районе.

Оказалось, что автомобилистка собиралась на прогулку с ребенком, но не смогла выехать из двора, поскольку в столице частично было ограничено движение личного транспорта из-за велопарада. Запись своего общения с инспекторами Ангарская разместила в своем инстаграме.

«Блин! Я просто хотела погулять с ребёнком в дождливый день. Но у кого-то было дождливое настроение... Ребят, даже когда тебя съели, у тебя есть два выхода😂 А у меня не оказалось ни одного. No comments» .- написала Ангарская.

На записи видно, как инспектор вежливо объясняет автомобилистке, что в столице проходит велопарад и движение в городе ограничено.

Вопреки возможным ожиданиям артистки, комментаторы не поддержали ее, а скорее наоборот намекнули, что подобное видео не стоило публиковать - полицейский просто выполнял свою работу, а вот Ангарская решила «включить звезду».