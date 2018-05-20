«Терпеть не могла таких мамаш»: Собчак рассказала, как на нее повлияло рождение сына

36-летняя Ксения Собчак регулярно публикует в Инстаграме снимки сына Платона и видео с ним. На днях Ксения рассказала, что раньше не понимала родителей, хвастающихся своими детьми, и призналась, что теперь сама стала такой же.

Ксения Собчак родила первенца в ноябре 2016 года. Медиадива не скрывала, что не будет жертвовать работой и карьерой ради наследника, хоть и сократила количество посещаемых светских мероприятий.

Сначала знаменитость старалась оберегать отпрыска от излишнего внимания со стороны общественности и долго не показывала его поклонникам. Однако

со временем Ксения стала часто делиться с подписчиками в Инстаграме деталями жизни Платона и публиковать в соцсети его фото.

Правда, Собчак по-прежнему старается не показывать фолловерам лицо сына. Медиадива рассказывала, что материнство ее сильно изменило. Ксения говорила, что стала мягче и спокойнее, а новый уклад жизни ей очень нравится.

На днях Собчак вновь призналась, что до сих пор удивляется собственным метаморфозам.

Ксения опубликовала в соцсети видео, как Платон плавает, и сопроводила ролик ироничной подписью.

«Рубрика #Мойсынгений. Раньше терпеть не могла таких мамаш, а теперь сама стала такой. Философский закон диалектики отрицания в действии!» — прокомментировала пост знаменитость.

Фолловеры Ксении пришли в восторг от того, как хорошо плавает малыш и как долго он может не дышать под водой.

Многие подписчицы сочли, что нет ничего плохо в том, чтобы хвастаться достижениями детей, и поделились, что тоже очень часто выкладывают в соцсети кадры со своими отпрысками.





