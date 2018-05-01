В Сети появилось первое фото Самбурской после «избиения»

Популярная российская актриса и телеведущая Настасья Самбуркая с начала мая не публикует снимки в своем Instagram. Свой последний пост она разместила 1 мая 2018 года. На снимке ведущая «Ревизорро» запечатлена на больничной койке в синяках и кровоподтеках.

«Кому это было нужно? Не месть ли это за «Ревизорро»? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу», - подписала тогда Настасья снимок, перепугав подписчиков.

После этого прошло уже более 20 дней, однако недавно фотографию с Самбурской разместила в соцсетях светская львица Ульяна Банана. В кадре запечатлена компания друзей, отмечавших день рождения DJ Smash. Среди прочих в кадре позирует и Самбурская.

Актриса запечатлена в вечернем платье, с укладкой и макияжем и без каких-либо следов насилия, к тому же никаких официальных комментариев по поводу случившегося нет.

Так что многие считают фотографию с избиением не более чем постановкой. А вы что думаете?