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Роберт Де Ниро обругал Дональда Трампа в прямом эфире

korrespondent.net
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Роберт Де Ниро | Фото: REUTERS/Scanpix

Американский актер Роберт Де Ниро обругал президента США Дональда Трампа в прямом эфире. Инцидент произошел во время вручения театральной премии Тони. Об этом пишет Deadline.

По информации издания, речь актера вызвала бурные аплодисменты в зале. Свою речь Де Ниро произносил, когда должен был представить зрительской аудитории музыканта Брюса Спрингстина, ставшего обладателем статуэтки.

«Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа», - отметил актер.

После резкой реплики Де Ниро представил Спрингстина, призвав его бороться «за правду, открытость и добросовестность государства».

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