Другой нос, губы, глаза! В новом видео Кристина Агилера вообще неузнаваема

На днях поклонники не узнали 37-летнюю Кристину Агилеру в свежем ролике, опубликованном в ее Инстаграме. Фанаты считают, что лицо певицы сильно изменилось.

7 июня Кристина Агилера анонсировала в Инстаграме выход новой песни Like I Do, которую она исполнила в дуэте с рэпером Goldlink.

Пост певица сопроводила видео, на котором она позирует в белом плаще.

Поклонники поначалу не узнали поп-исполнительницу в кадре.

Губы знаменитости выглядели пухлее, лицо — более округлым, а нос — миниатюрным.

«Не сразу поняла, кто это», «Кристина, вы ли это?», «Что с лицом?», «Вас не узнать», «Совсем другой человек», — прокомментировали запись недоумевающие фолловеры. Некоторые предположили, что ролик предварительно обработали в видеоредакторе.

Другие даже подумали, что лицо звезды изменилось из-за бьюти-процедур.